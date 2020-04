Nei canali di Venezia l’acqua è limpida e senza traffico spunta una grossa medusa

Il lockdown ha creato come effetto quello di dare spazio alla natura. Così tra i canali di Venezia, con l’acqua tornata chiara, una grossa medusa nuota tranquilla e nella pace più totale. Le immagini sono state immortalate dal biologo Andrea Mangoni.

Le meduse nel canale di Venezia, come sappiamo, non è la prima volta che vengono avvistate. Succede soprattutto nei momenti di bassa marea e di traffico limitato, com’è appunto in questo periodo in cui, per via delle restrizioni da Covid-19, le attività sono congelate.

C’è da dire comunque, che questo video mantiene tutto il suo fascino e ci mostra come la natura si riprende i suoi spazi quando l’uomo arretra. Il canale è limpido e il Rhisostoma pulmo, questo il nome della grossa medusa, nuota candidamente confondendosi con i colori dell’acqua. Secondo Attilio Rinaldi, professore del Dipartimento di Scienze biologiche dell’Università di Bologna contattato da Reuters, questa medusa è molto comune nell’alto Adriatico e probabilmente entra nei canali attraverso flussi di marea che collegano l’Adriatico alla laguna. Cosa confermata anche da Maciej Manko della facoltà di oceanografia di Danzica, in Polonia, che dice appunto che questa specie transita agilmente tra i canali naturali.

Le immagini girate da Mangoni riprendono un tratto di canale molto vicino a piazza San Marco, con la medusa che nuota a pochi centimetri sotto la superficie dell’acqua che appare limpida per via del fatto che, il traffico ridotto, ha fatto si che i sedimenti si depositassero sul fondo. Questa medusa, la più grande del Mediterraneo, regala un senso di leggerezza e così com’era stato per capre, cervi, delfini e lepri, ci mostra quanto è straordinaria la natura (quando non viene disturbata).

Fonte: Reuters

