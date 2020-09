Sulle coste del Cile gli uccelli stanno costruendo i loro nidi con i nostri rifiuti di plastica

Un tempo i cormorani dalle zampe rosse per costruire i loro nidi usavano, alghe, piume e guano, oggi le loro case sono fatte con rifiuti di plastica. Un nuovo articolo pubblicato sulla rivista Marine Pollution Bulletin racconta ciò che sta succedendo lungo la costa di Atacama, nel nord del Cile. A Mejillones Bay, una città portuale, i rifiuti di plastica sono abbondanti e stanno influenzando il modo di vivere degli animali. Perché non c’è solo il problema dell’inquinamento marino.

“Questa potrebbe essere la colonia più contaminata al mondo”, ha detto Ana García-Cegarra, professoressa di biologia all’Università di Santo Tomás Antofagasta e autrice dello studio sui cormorani assieme al Centro no profit di fauna marina e osservazione delle balene.”Altri studi hanno rilevato che l’80% dei nidi in una colonia era fatta di plastica, noi abbiamo visto che in 151 nidi, il 100% era plastica”.