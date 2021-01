Terribile, un contadino strangola a mani nude un lupo che aveva attaccato e ucciso i suoi cani

Sono scene scioccanti quelle che arrivano dalla Russia dove nei giorni scorsi un contadino ha strangolato un lupo per difendere i suoi cani, uccisi dall’animale. Immagini che stanno facendo il giro del mondo, registrate da CCTV.

Aveva ucciso i suoi due cani e attaccato il suo cavallo. Così l’uomo, che vive nel nord-est della Russia a Novotroitskoye non ci ha visto più e si è avventato sul lupo a mani nude, strangolandolo e uccidendolo a sua volta.

Nel filmato, che abbiamo deciso di non mostrarvi, si vedono il contadino e il lupo coinvolti in uno corpo a corpo sulla neve. Poi a un tratto, l’uomo afferra l’animale per la gola e lo trattiene fino alla morte. Secondo quanto riportato dai media locali, l’uomo era preoccupato che il lupo potesse attaccare il suo bestiame avendo già ucciso due cani e attaccato un cavallo.

Sono in corso dei test per stabilire se il lupo fosse stato colpito dalla rabbia ma non è escluso che sia stata la carenza di cibo alla base dell’attacco. Ipotesi che appare verosimile anche alla luce di quanto raccontano gli abitanti del villaggio di Novotroitskoye:;

“I boschi vengono distrutti e bruciati, quindi i lupi stanno perdendo le loro solite prede. E’ tutta colpa dell’uomo. È come se i lupi fossero rimasti senza casa, questo è il motivo per cui stanno uscendo dal bosco.”

Non facciamo fatica a crederlo, visto che sta accadendo anche altrove, ad esempio nell’Artico dove gli orsi polari affamati sempre più spesso si avvicinano ai centri abitati alla ricerca di cibo.

Ancora una volta, è solo colpa nostra.

