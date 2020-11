Denuncia le condizioni degli animali del Circo Orfei: consigliere aggredito in diretta

Stava denunciando lo stato in cui versavano gli animali del circo Orfei che in questi giorni è a Palermo, ma Fabrizio Ferrandelli, consigliere comunale ed esponente di +Europa, è stato aggredito proprio durante la diretta Facebook.

“A seguito di molte segnalazioni che mi sono arrivate in merito alla presenza del circo ORFEI situato in via dell’Olimpo, sono venuto per fare un sopralluogo”, diceva su Facebook il consigliere.

Segnalazioni arrivate da associazioni animaliste che chiedevano la verifica dello stato di salute e di benessere degli animali che vivono nelle gabbie dei tendoni Orfei, ma anche se fossero previsti spettacoli che come sappiamo in questo momento sono vietati dal Dpcm per via della pandemia di coronavirus.

“Un rapporto squilibrato tra uomo e animali, inopportuno poiché Palermo è stata la capitale della cultura nel 2018 e non è questo il messaggio da mandare alle nuove generazioni e all’Italia intera”, diceva Ferrandelli parlando anche di leoni in gabbie minuscole. Quando ad un tratto il consigliere è stato aggredito fisicamente con spinte, colpi e uno schiaffo, oltre che aggressioni verbali.

A seguito di molte segnalazioni che mi sono arrivate in merito alla presenza del circo ORFEI situato in via dell’Olimpo, sono venuto per fare un sopralluogo.Ora vi mostro in diretta la realtà dei fatti, cosa ne pensate? Posted by Fabrizio Ferrandelli on Tuesday, November 10, 2020

“Io non mollo se questi uomini non avessero nulla da nascondere andrebbero orgogliosi e non andrebbero di certo ad aggredire le persone che documentano la realtà. Chiederemo che Orlando faccia sentire la propria voce, anche se in passato ha già autorizzato in area pubblica la realizzazione di spettacoli con gli animali. Vogliamo che questi spettacoli non avvengano nella nostra città e che il comitato per i servizi pubblici vieti in osservanza al Dpcm che il circo Orfei possa aprire i battenti e dare uno spettacolo indecoroso alla città”.

In questo video il consigliere spiega di aver denunciato quanto accaduto:

Ho presentato denuncia su quanto accaduto ieri. Non mi intimidisco, vado avanti! Posted by Fabrizio Ferrandelli on Wednesday, November 11, 2020

Fonte: Fabrizio Ferrandelli

Leggi anche: