Comedy Wildlife Photography 2021: ecco le prime foto più buffe della nuova edizione. Quella del fotografo italiano è spassosissima!

Spassose, irriverenti. Non possono non strappare un sorriso. Sono le prime foto del Comedy Wildlife Photography Awards 2021, il concorso fotografico che premia le immagini più insolite e divertenti del mondo animale. Anche se i vincitori saranno svelati solo in autunno, in realtà alcune delle immagini partecipanti sono già state rese note.

Il Comedy Wildlife Photography Awards è uno dei concorsi fotografici più attesi per gli amanti dell’umorismo e degli animali. Ogni anno premia le fotografie più bizzarre e l’annata 2021 si preannuncia interessante al pari delle precedenti.

Fondato nel 2015 dai fotografi professionisti Paul Joynson-Hicks e Tom Sullam, il Comedy Wildlife Photography Awards non si limita solo a strapparci una risata ma punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di tutelare la fauna selvatica e sull’imponente lavoro svolto dalle associazioni di tutto il mondo, come Save Wild Orangutans per l’edizione 2021, che protegge gli animali selvatici.

Le foto in anteprima dell’edizione 2021

Joynson-Hicks e Sullam, nei giorni scorsi sulla pagina ufficiale hanno reso noto un video in cui sono raccolte le immagini più divertenti arrivate finora. Ce n’è per tutti i gusti, dallo sguardo imbronciato di uno storno

alla danza frenetica di due canguri.

E tra queste troviamo anche il giovane leone che ride, immortalato in Tanzania da Giovanni Querzani:

Qui le altre immagini da gustare tutte d’un fiato prima di sapere chi saranno le vincitrici!

Come partecipare all’edizione 2021 del Comedy Wildlife

Il concorso non è terminato ed è ancora possibile candidarsi e inviare le proprie fotografie fino al 30 giugno 2021. La competizione è aperta a tutti, ma i fotografi professionisti della fauna selvatica hanno ovviamente un vantaggio nel cogliere queste scene divertenti. Si possono inviare fino a 10 immagini e 2 video.

Se pensi di avere la foto giusta, clicca QUI per candidarti.

Fonti di riferimento: Comedy Wildlife

