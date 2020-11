Pettirossi, ricci, conigli e lepri tornano a popolare le rovine millenarie del Parco del Colosseo chiuso per la pandemia

View this post on Instagram

Pettirossi (specie protetta perché in via d'estinzione), conigli e gatti sono soltanto alcuni dei simpatici inquilini in cui ci si può imbattere percorrendo gli spazi all'interno del Parco Archeologico del Colosseo e nelle cui aree verdi la fauna trova il suo habitat naturale. ° ° ° Robins (protected species because they are endangered), rabbits and cats are just some of the friendly animals that you can come across while walking through the spaces inside the Colosseum Archaeological Park and in whose green areas the fauna finds its natural habitat.