Il triste destino del coccodrillo gigante catturato in un resort: sarà ucciso per carne e pelle

In Australia, in un resort turistico, i ranger della fauna selvatica hanno catturato un coccodrillo del peso di 350 chilogrammi. Il grosso rettile lungo 4,4 metri era nel fiume Flora, una destinazione turistica nel nord del Paese. Ma adesso finirà in un allevamento.

Tre anni fa, un rettile simile lungo 4,7 metri era stato catturato nelle vicinanze del corso d’acqua Katherine, ma il numero di coccodrilli aumenta ogni anno perché dagli anni Settanta sono specie protetta. Purtroppo però questo esemplare, il più grande trovato in zona secondo i ranger, è stato catturato per essere portato in un allevamento e il suo destino non sarà di certo roseo. Negli allevamenti, infatti i coccodrilli vengono poi uccisi per la loro pelle e carne.

“C’è un numero molto elevato e per questo abbiamo le zone di gestione. Il nostro compito è quello di ridurre il numero nelle aree ad alta frequentazione in modo che ci siano meno possibilità di interazione tra coccodrilli e persone”, ha chiosato John Burke, guardia forestale senior.

Insomma, l’ennesima storia di maltrattamenti in cui l’uomo decide sulla sorte degli animali privandoli del proprio habitat e uccidendoli.

Fonte: Associated Press

Leggi anche: