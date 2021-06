Cinghiali in mare avvistati al largo di Marzamemi, in Sicilia

Cinghiali in mare. Nei giorni scorsi un pescatore che si trovava al largo delle coste siciliane, si è imbattuto in due animali decisamente poco “marini”. Erano due cinghiali che nuotavano in mare aperto.

Il pescatore siciliano li ha filmati durante una battuta di pesca al largo delle coste della splendida Marzamemi, in provincia di Siracusa.

“Mi trovavo a pesca e guardate cosa ho trovato: è impressionante. Non ho mai visto in questa zona cinghiali, verranno dall’Africa o qualcuno li avrà buttati in mare da qualche nave. Impressionante. Ora li sto scortando verso terra”

racconta il pescatore che ha anche contattato la Capitaneria di porto per segnalarne la presenza. Ecco il video che mostra i due cinghiali in mare:

Non è la prima volta che accade, anzi. Altri cinghiali sono stati avvistati anche al largo delle coste di Vasto, in Abruzzo:

E ancora in Sardegna

a Salerno.

Fonte di riferimento: YouTube

LEGGI anche: