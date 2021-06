In Cina l’orrore delle ‘scatole misteriose’: 160 cani e gatti trovati accatastati in un camion, molti erano già morti

Il 3 maggio, 160 cani e gatti, tutti cuccioli, sono stati trovati all’interno di un camion in Cina, accatastati all’interno di scatole. Nel paese impazza infatti la mania delle scatole misteriose, “Mystery Box”, che contengono solitamente giocattoli e figurine a sorpresa. Purtroppo alcuni commercianti hanno sfruttato la loro popolarità per consegnare a domicilio animali domestici. E non mancano sul web venditori e influencer che offrono cani e gatti a prezzi convenienti.

A scoprire il veicolo sono stati i volontari del Love Home Animal Rescue Center, che hanno pubblicato il video delle scatole sui social per mostrare l’orrore di questo fenomeno sempre più diffuso. I volontari sono rimasti con i cuccioli tutta la notte, nutrendoli e offrendogli da bere, mentre li sottoponevano ai controlli sanitari.

Hanno dichiarato che molti cuccioli erano morti o stavano morendo di fame, dato che i venditori smettono di fornire loro acqua e cibo un giorno prima della partenza per limitare gli escrementi.

Una delle scatole trovate nel camion era larga soltanto 30 cm e conteneva 3 cuccioli immobili.

La società di corrieri coinvolta, la ZTO, ha affermato di aver sospeso il responsabile della sicurezza delle consegne nella provincia del Sichuan, confermando che ha infranto le normative postali cinesi.

A quanto pare molti clienti di scatole misteriose si lamentano di aver ricevuto animali sporchi e malati. Per fortuna, da quando il Love Home Animal Rescue Center ha rivelato lo scandalo, molti e-commerce hanno rimosso le scatole misteriose. Ma c’è anche chi ha cercato di camuffarle con altri nomi.

FONTI: Weibo/Chengdu Love Home Animal Rescue Center