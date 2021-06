Vi sveliamo chi produce davvero i croccantini per i vostri cani e gatti. 33 marche, 3 multinazionali

Chi ha animali domestici spesso per comodità, o su consiglio del veterinario, acquista per loro croccantini o altri alimenti già pronti. Sugli scaffali dei supermercati e dei negozi specializzati in pet food la scelta è molto ampia ma vi siete mai chiesti chi produce davvero i croccantini per cani e gatti?

Sul mercato troviamo tante marche diverse ma in realtà, se andiamo a guardare bene, sono principalmente 3 le multinazionali che si occupano del pet food a livello mondiale. Ma forse ci saranno comunque delle differenze sostanziali tra un marchio e l’altro? In realtà no, secondo quanto scoperto alcuni anni fa da un test della rivista 60 millions de consommateurs, le differenze tra gli ingredienti sono minime e non giustificano affatto i prezzi così diversi.

Ma passiamo adesso alla lista dei marchi e dei loro produttori. Indovinate un po’, le 30 e più marche presenti sul mercato appartengono a “sole” 3 multinazionali.

Chi produce cibo per animali e per quali marchi

Friskies / Purina (Nestlé)

È il produttore di:

Alpo

Arthurs

Bakers Complete

Beneful

Bonus

Bonio

Chunky

Dog Chow

Felix

Fido

Friskies Petcare

Go Cat

Go Dog

Gourmet

Purina / Purina Pro Plan

Vital Balance

Pedigree (Mars Inc.)

Bounce

Brekkies

Cesar

Chappie

Frolic

James Wellbeloved

Katkins

Kitekat

Pal

Pedigree Chum

Royal Canin

Sheba

Whiskas

Eukanuba

Iams

Nature

Colgate Palmolive

Hill’s Science Diet

In pratica queste 3 multinazionali hanno il monopolio sul pet food e, inoltre, in passato alcune marche sono state coinvolte in scandali legati alla sperimentazione animale. Non sappiamo la situazione attuale ma in più occasioni i produttori hanno dichiarato di fare solo prove di assaggio utilizzando animali. In ogni caso, comunque, possiamo evitare i loro prodotti.

Cosa possiamo fare

Quando possibile, iniziamo a preparare in casa i pasti dei nostri animali, chiedendo magari prima consiglio ad un veterinario di fiducia che conosce tutte le specifiche del nostro animale. In alternativa, possiamo affidarci a marche di cibo poddibilmente bio e dove è espressamente indicato in etichetta “non testato su animali”,come ad esempio Monge, Almonature, Naturina Natural, ecc… Qui trovate un elenco

Certo, come consumatori non possiamo essere sicuri al 100% che sia davvero così, ma questo tipo di frodi possono essere svelate esclusivamente dai controlli.

