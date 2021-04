Chernobyl, a 35 anni dal disastro nucleare i cavalli selvatici tornano a pascolare nella zona di esclusione

Lungo una strada di campagna, tre spaventati cavalli selvaggi si lanciano nella rigogliosa vegetazione della loro riserva naturale davvero sui generis: la zona di esclusione di Chernobyl. Qui, 35 anni dopo il peggior disastro nucleare del mondo, la flora e la fauna in aumento hanno preso il controllo sui palazzi di un tempo. Ma il paesaggio continua ad essere surreale.

Le autorità ucraine affermano che l’area potrebbe non essere adatta agli esseri umani per i prossimi 24mila anni. E così, dopo le mucche abbandonate, anche questa razza di cavalli selvaggi sta a dir poco prosperando.

“È davvero un simbolo della riserva e anche della zona di esclusione in generale”, dice Denys Vyshnevsky, capo del dipartimento scientifico della riserva naturale di Chernobyl creata nell’area cinque anni fa.

L’esplosione nel quarto reattore della centrale nucleare il 26 aprile 1986 lasciò intere aree dell’Ucraina e della vicina Bielorussia gravemente contaminate e portò alla creazione di una “terra di nessuno” entro un raggio di 30 km dalla base.

Decine di villaggi e città furono evacuate, trasformando poi l’area in una gigantesca riserva senza precedenti in Europa per le sue dimensioni.

Dopo il disastro, l’area è diventata un rifugio per alci, lupi e la razza in via di estinzione di cavalli selvaggi originari dell’Asia, il cavallo di Przewalski. Estintosi verso la metà del XX secolo, in parte a causa della caccia eccessiva, il cavallo di Przewalski è stato reintrodotto dagli scienziati nelle aree della Mongolia, della Cina e della Russia.

E, in un analogo programma, 30 dei cavalli sono stati rilasciati nella zona di Chernobyl nel 1998, in sostituzione di un cavallo estinto originario della regione, il Tarpan.

L’esperimento in Ucraina è stato presto interrotto, ma i cavalli sono rimasti e ora sono circa 150 in alcune parti della zona di esclusione, con circa altri 60 oltre il confine in Bielorussia.

“Paradossalmente, questa è un’opportunità unica per preservare la biodiversità”, ha detto Vyshnevsky. Nelle giuste condizioni, la mandria ucraina potrebbe eventualmente aumentare fino a 300 o addirittura 500 esemplari”, ha concluso Sergiy Zhyla, ricercatore della Riserva della biosfera di Chernobyl.

