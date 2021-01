Cervo braccato dai cacciatori si rifugia alla stazione di Chantilly. Treni sospesi per due ore

E’ stato inseguito dai cacciatori, correndo a perdifiato per sfuggire ai loro fucili. Poi, stremato, il cervo si è rifugiato all’interno della stazione di Chantilly nell’Oise. E’ accaduto ieri attorno alle 16 alle porte di Parigi. Il traffico ferroviario è rimasto bloccato fino alle 18.

Il povero animale, braccato dai cacciatori, non sapeva dove altro nascondersi. Così si è intrufolato all’interno della stazione di Chantilly. Si è poi sdraiato sui binari, pensando di essere al sicuro.

Il traffico ferroviaro tra tra Parigi e Chantilly è stato interrotto in entrambe le direzioni fino a quando il cervo è riuscito a fuggire tornando nel suo bosco.

“Era esausto. Non so da dove sia entrato ma è andato a sdraiarsi sui binari. E i cacciatori lo hanno inseguito con i loro cani nella stazione” ha raccontato al telefono a FranceInfo un testimone che ha assistito alla scena.

Secondo il testimone, è stato necessario l’intervento della polizia per spingere i cacciatori e i loro cani fuori dalla stazione. Sono state le forze dell’ordine a chiamare un veterinario per far addormentare l’animale. Ma l’impatto del dardo anestetico lo ha fatto letteralmente schizzare via, nella sua foresta.

🔴 17h54

Axe Paris ↔ Creil

L'animal qui bloquait le trafic ferroviaire à Chantilly n'est plus sur les voies.

Le trafic va pouvoir reprendre. Les retards se résorberont très progressivement. https://t.co/TC9WGZDriw — TER Hauts-de-France (@TERHDF) January 12, 2021

Franck Dhersin, vicepresidente dei trasporti della regione Hauts-de-France ha confermato su Twitter che il cervo è riuscito a salvarsi, dopo l’intervento dei vigili del fuoco e del veterinario.

Retour sur le cerf réfugié en gare de chantilly. Il a pu regagné sain et sauf, après intervention des pompiers et du vétérinaire, les sous bois.

Conséquence 2h30 d interruption du trafic qui va reprendre.@hautsdefrance https://t.co/KYKpc3E4NL — Franck Dhersin (@FDhersin) January 12, 2021 L’animale ha ritrovato la libertà, è in buone condizoni e non presenta ferite. Speriamo che possa nascondersi dove i cacciatori non possano raggiungerlo.

