Da Natale questo cervo va in giro con le lucine incastrate tra le corna

Un cervo sta girando da Natale con le luminarie incastrate nelle corna, in attesa della caduta del palco a primavera

La fotografia del cervo inghirlandato è stata scattata da Mario Barito che è riuscito a immortalare l’animale il 21 marzo in un bosco nei pressi di Cortina, in Veneto, e ha postato l’immagine sul suo profilo Instagram generando diversi commenti, molti dei quali divertiti .

Non è difficile vedere il cervo natalizio – spiega il fotografo Barito – Gira con questa corona da un pezzo. Quando mi sono avvicinato per fotografarlo non si è neppure mosso: ormai sono abituati alle persone, in inverno stanno vicino alle case dove trovano da mangiare

Molto probabilmente l’animale deve esservi avvicinato un po’ troppo ad un albero di Natale addobato e, attratto dalle luci colorate o, semplicemente, volendo strofinare le sue corna sul tronco dell’abete, si è ritrovato con le decorazioni impigliate nelle corna. Un’altra ipotesi potrebbe essere che le lucine fossero state gettate nel bosco e attirato l’animale. Fatto sta che tutti i tentativi fatti dal cerv per liberarsi delle luminarie in questi mesi hanno miseramente fallito.

Ora, come riporta anche il corriere delle Alpi, ci penserà la natura a districare le luminarie: il cervo riuscirà comunque a liberarsi presto dalle lucine in quanto è in procinto, come ogni anno, di perdere le corna. A marzo, infatti, inizia la muta del palco per gli animali più anziani che continua fino a maggio per gli esemplari più giovani. Le luminarie, quindi, non rappresenterebbero un periocolo per l’animale.

Attenti a non parlare di ‘corna’ con cervi, caprioli e daini. Il termine vale solo per camosci, stambecchi e mufloni, oltre che per i bovini. Le due strutture sono diverse come composizione e come crescita, ma solo nei cervidi il palco viene perso ogni anno a fine inverno e rifatto in primavera. Non è la prima volta che un cervo si impiglia in qualche oggetto o attrezzatura dell’uomo. Era accaduto con una rete di un campo di calcio, quasi due anni fa ad Alverà di Cortina, ha spiegato Franco De Bon, esperto di fauna selvatica della polizia a Corriere delle Alpi

«CERVO a PRIMAVERA»…CORTINA. Un cervo con le luminarie. Accade a Cortina dove da tempo si vede un bell’esemplare di… Posted by Europa Est Belluno on Friday, March 26, 2021

Anche se la natura ancora una volta “metterà una pezza” questo cervo con le luminarie impigliate non suscita affatto divertimento o simpatia, ma tristezza per l’ennesimo episodio che ribadisce l’impatto dell’uomo sull’ambiente.

