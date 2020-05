Decine di cervi riposano sotto i ciliegi in fiore in Giappone

Diversi cervi riposano sotto i meravigliosi sakura in fiore nel Parco di Nara, in Giappone, grazie alla drastica riduzione del numero di visitatori per il lockdown.

Il “Nara Park”, situato nella città di Nara, nel sud del Giappone, è famoso per i suoi oltre 1.200 cervi e ogni anno riceve migliaia di visite da turisti provenienti da tutto il mondo. Tuttavia, quest’anno per la prima volta la riserva ha ritrovato finalmente la pace, a causa del coronavirus.

Il 7 aprile, il governo giapponese ha dichiarato uno stato di allarme, che ha ridotto drasticamente la mobilità delle persone, proprio quando i fiori di ciliegio erano in fiore.

Il giorno successivo, alcuni curiosi decisero di andare al parco a fare una passeggiata e ciò che hanno trovato è stata l’immagine idilliaca di decine di cervi che riposavano sotto gli alberi in fiore.

Una scena che di solito non si verifica, proprio per via dell’immensa folla di visitatori che arrivano per vedere gli animali e dar loro da mangiare.

Proprio in queste ore, il Giappone ha revocato lo stato di emergenza nella maggior parte del paese. Il primo ministro Shinzo Abe ha dichiarato la revoca del lockdown per 39 province su 47 (resteranno ferme quelle della capitale Tokyo e di Osaka).

A diffondere le splendide immagini su Reddit è l’utente BeardedGlass, un ragazzo giapponese appassionato di foto e viaggi:

