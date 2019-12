Cercasi Prince, la maialina malata di tumore rubata a Borgofranco d’Ivrea: i proprietari offrono ricompensa

Si chiama Prince ed è una maialina domestica che è stata rubata il 3 dicembre da una cascina di Borgofranco d’Ivrea. I proprietari hanno visto la rete del giardino tagliata e l’animale scomparso nel nulla.

La cugina dei proprietari, Cristina Gallarato, su facebook ha scritto che i ladri sono arrivati con un furgone, hanno tagliato la rete per accedere al giardino e impossessarsi della piccola Prince che, per la paura, ha lasciato escrementi ovunque, cosa che non era solita fare:

“Siete arrivati con un furgone, avete tagliato la rete per entrare nel giardino di mia cugina. Prince è scappata nella sua casina. Lei che non sporcava mai di escrementi la sua casina ha fatto la cacca dappertutto perché L’avete terrorizzata.”

Stamattina a Borgofranco d’ Ivrea avete portato via dalla sua famiglia la maialina Prince. Prince è stata adottata da… Pubblicato da Cristina Gallarato su Martedì 3 dicembre 2019

Cristina l’ha descritta come una maialina intelligente, affettuosa e giocherellona, adottata da sua cugina Liviana e da sua figlia Silvia qualche mese fa durante un viaggio in Sicilia.

Al di là della preoccupazione per la perdita della maialina, i proprietari temono per la sua salute già compromessa, Prince ha infatti un tumore e sta facendo la chemioterapia, motivo per cui è impossibile macellarla in quanto tossica. Nella speranza che saperlo, dissuada i ladri dal farlo.

Ora su facebook sta circolando l’annuncio della famiglia, che offre una ricompensa pari a 3 volte il valore di Prince a chiunque la riporti a casa:

“Prince ❤️😊 per favore riportatecela !!!!”

Aiutiamoli a ritrovarla condividendo il più possibile la notizia e contattando la cugina su facebook in caso di avvistamenti.

METTETELA OVUNQUE DEVONO SAPERLO..Cristina Gallarato Pubblicato da Laura Noseda su Sabato 7 dicembre 2019

Photo Credit: Facebook