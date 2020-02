Cercansi volontari per salvaguardare le tartarughe Caretta Caretta in Calabria

Se avete sempre sognato di trascorrere una o più settimane di vacanza sulle spiagge, partecipando in prima persona alle attività di ricerca e salvaguardia delle tartarughe marine, questa è l’occasione giusta. Se poi siete studenti di Scienze Naturali o percorsi affini, potrebbe rappresentare un’opportunità preziosa di formazione professionale.

L’associazione Caretta Calabria Conservation, che si occupa di tutela e salvaguardia delle tartarughe Caretta nella zona di Reggio Calabria, cerca infatti volontari. Da un mese ha aperto le iscrizioni ai campi di ricerca, rivolti sia a persone del settore che a semplici appassionati.

Tante le attività previste durante il periodo di volontariato, segnalate dall’associazione sul proprio sito:

ricerca delle tracce di emersione e dei nidi pattugliando tratti di costa idonei alla nidificazione;

monitoraggio e sorveglianza dei nidi fino all’emersione dei piccoli;

sensibilizzazione e divulgazione in merito alle problematiche di conservazione delle tartarughe marine e per promuoverne la conoscenza sul territorio e tra i turisti.

🐢La locandina per i campi di #ricerca e #formazione è pronta… Pubblicato da Caretta Calabria Conservation su Mercoledì 12 febbraio 2020

Dove si svolgono i campi di ricerca

Il campo di ricerca è previsto “in provincia di Reggio Calabria, tra i comuni di Melito di Porto Salvo e Bianco, lungo il tratto di costa ionica ormai riconosciuto quale principale area di nidificazione di Caretta caretta in Italia.”

Quando e quanto durano i campi di ricerca

I campi iniziano il 5 luglio 2020 e finiscono il 29 agosto 2020 ed è obbligatorio partecipare per minimo 7 giorni e in minimo 4 persone. Il contributo da versare è di € 400,00 ma sono previsti sconti e promozioni per alcune categorie, disponibili sul sito.

Ecco il calendario completo che riporta il sito dell’associazione:

1^ Settimana: 5 – 11 Luglio

2^ Settimana: 12 – 18 Luglio

3^ Settimana: 19 – 25 Luglio

4^ Settimana: 26 luglio – 01 Agosto

5^ Settimana: 02 – 08 Agosto

6^ Settimana: 09 – 15 Agosto

7^ Settimana: 16 – 22 Agosto

8^ Settimana: 23 – 29 Agosto

Volendo, è possibile concordare altri periodi contattando i volontari.

Come prenotare

La prenotazione può essere eseguita direttamente sul sito dell’associazione scaricando il modulo di adesione e inviandolo a [email protected] Un’opportunità senz’altro da non perdere se amate la natura e gli animali!

FONTI: Caretta Calabria Conservation/Facebook

