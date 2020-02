AAA, cercansi volontari per coccolare maialini orfani

Il Cotton Branch Animal Sanctuary, che si occupa di animali da fattoria abbandonati, maltrattati, trascurati e anziani, situato a Leesville, Carolina del Sud, cerca volontari che si occupino di fare coccole ai maialini rimasti orfani prematuramente.

I volontari devono avere almeno 16 anni e il loro compito consiste nel trascorrere un po’ di tempo con i maialini prima che vengano adottati:

“Abbiamo bisogno di aiuto con la socializzazione dei maiali in modo che gli animali possano diventare adottabili. Cosa c’è di meglio che coccolare maialini?!?!”

Questo perché le coccole li aiutano a ritrovare la serenità e li preparano psicologicamente all’inserimento in famiglia.

Non è necessario essere in possesso di titoli di studio né di alcuna preparazione in materia, l’unico requisito è l’amore per gli animali.

Questo santuario non è nuovo a iniziative simili e da anni combatte per sensibilizzare le persone sul tema degli animali provenienti da fabbriche e fattorie intensive, i cui diritti fondamentali non vengono spesso rispettati, come se fossero animali di serie B. Ma anche i maialini hanno bisogno di affetto, proprio come tutti gli altri.

Fatevi avanti, se avete intenzione di trasferirvi negli Stati Uniti!

