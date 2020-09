È nato il primo puledro clonato da un cavallo di Przewalski in via di estinzione, nel tentativo di salvare la specie

Primo clone del cavallo di Przewalski. Presso la struttura veterinaria Timber Creek Veterinary, negli Usa, è nato il primo puledro clonato dal DNA di un cavallo maschio di Przewalski crioconservato dal 1980. Il cucciolo è stato chiamato “Kurt”, è sano e una volta cresciuto, potrà riprodursi.

La sua nascita è avvenuta il 6 agosto 2020 e si tratta del primo cavallo di Przewalski clonato con successo al mondo.

Come dicevamo, è la prima volta che questa specie viene clonata e secondo gli scienziati, ciò potrebbe fornire un modello importante per i futuri sforzi di conservazione.”Le tecnologie riproduttive avanzate, inclusa la clonazione, possono salvare le specie permettendoci di ripristinare la diversità genetica che altrimenti sarebbe andata persa nel tempo”, ha affermato Ryan Phelan, direttore esecutivo di Revive & Restore.

Purtroppo, però, questo puledro vivrà allo zoo e farà parte di un programma di riproduzione. È stato clonato da una linea cellulare conservata nel Frozen Zoo dal 1980. Il cavallo donatore era nato nel 1975 nel Regno Unito, poi trasferito negli Stati Uniti nel 1978 ed era vissuto fino al 1998.

Precedentemente estinto in natura, il cavallo di Przewalski attualmente si trova solo negli zoo. Il che purtroppo non è una buona notizia…

“Sebbene le reintroduzioni in corso dagli anni ’90 abbiano stabilito diverse mandrie selvatiche sulle praterie in Cina e Mongolia, è probabile che il mantenimento della variazione genetica sia una parte importante per garantire la sopravvivenza della specie in futuro”, spiegano ancora dallo zoo.