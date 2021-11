Il cavallo nano diventato simbolo di resilienza che sta ispirando migliaia di persone con il suo motto (di cui non sapevamo aver bisogno)

Martha è una tenerissima cavallina in miniatura che qualche giorno fa ha compiuto tre anni, stupendo tutto. Secondo i veterinari, infatti, la sua aspettativa vita era di massimo di 12 mesi, a causa del nanismo da cui è affetta.

Nonostante la prognosi infausta, Stacey Rolfe – proprietaria di un ranch a Chesterfield (nel Missouri) che ospita oltre 20 cavalli nani – ha deciso di accoglierla e offrirgli le migliore cure necessarie.

“Non volevamo essere egoisti, ma non volevamo nemmeno troncare una vita che poteva essere salvata” racconta Rolfe. E, in effetti, la straordinaria voglia di vivere della cavallina ha prevalso e l’animale non si è mai abbattuto di fronte a niente, tanto da ispirare lo slogan “Vivi come Marta”.

Martha è davvero un faro di speranza e ispirazione per gli altri in tutto il mondo – spiega la proprietaria del ranch – Ha la capacità di far credere alle persone che possono superare anche loro gli ostacoli della vita visto che lei ne ha dovuti affrontare così tanti.

Grazie ad una terapia che le ha permesso di raddrizzare le zampe e migliorare le sue condizioni di salute, Martha è riuscita a compiere 3 anni e la sua storia ha scaldato il cuore di tanti. Sono oltre 120mila i follower della pagina Instagram del Ranch R&R, dove vengono pubblicati video e foto delle sue avventure con gli altri cavalli in miniatura e dei progressi relativi alle sue condizioni di salute.

All’improvviso Martha ha iniziato ad avere sostenitori ovunque – spiega Rolfe. – I nostri fan hanno coniato la frase ‘Vivi come Martha.’ E penso che tutti potremmo imparare una lezione da questo.

Alla dolcissima cavallina è stato dedicato persino un libro dal titolo “Martha, the perfectly imperfect little horse”, che racconta la sua meravigliosa storia.

Lunga vita a Martha e alla sua incredibile resilienza!

