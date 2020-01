La strana capretta indiana con il muso quasi umano venerata dagli abitanti locali come una dea

Pochi giorni, in India, è nata una capretta dall’aspetto bizzarro: il suo muso è insolitamente piatto e ricorda vagamente un viso umano.

Il povero animale presenta probabilmente un raro difetto genetico che non ha consentito lo sviluppo normale del muso. Normalmente il difetto comporta la morte prima del parto, ma in questo caso la gravidanza è riuscita ad arrivare a termine.

La capretta è nata in un villaggio alla periferia Jaipur, capoluogo dello stato indiano del Rajasthan, e i video pubblicati dal proprietario, Mukeshji Prajapap, hanno già fatto il giro del paese e del mondo.

Animali che presentano malformazioni attirano molta attenzione in India, dove non è raro che vengano venerati come dei. Purtroppo però è quasi certo che la capretta non sopravviverà, perché la conformazione del muso porterà a gravi problemi, legati soprattutto alle difficoltà respiratorie e all’incapacità di alimentarsi in modo corretto.

Poco più di un anno fa, un’altra capra nelle Filippine aveva dato alla luce uno strano cucciolo privo di peli, con la pelle lucida e le sembianze simile a quelle di un maialino. Anche in quel caso, l’esemplare è morto poco dopo, insieme alla mamma e al fratellino, che però non presentavano nessun problema. All’epoca, i residenti del luogo temevano si trattasse di una maledizione ma l’animale aveva chiaramente un problema di salute.

Probabilmente la causa della malformazione era un difetto congenito o una malattia contratta dalla madre e poi trasmessa ai figli, che si è manifestata con una vistosa anomalia solo in un cucciolo.

