Capre per prevenire gli incendi. Un gregge ingaggiato per difendere la biodiversità in Irlanda

Un’antica razza di capre irlandesi è stata ingaggiata per proteggere dagli incendi le colline che circondano Dublino

In Irlanda un nuovo progetto, volto alla salvaguardia della biodiversità della zona intorno alla capitale, vede come protagonista un gregge di Old Irish Goat, un’antica razza di capre irlandesi. Questi animali, ghiotti di ginestre, un tipo di vegetazione altamente infiammabile, sono quindi la chiave per prevenire che le fiamme divampino incontrollate.

Oltre a proteggere la città, l’iniziativa ha anche il pregio di salvaguardare questa specie dall’estinzione. Queste capre originarie dell’Irlanda – piccole, robuste, adattate alle montagne – sono quasi scomparse dopo essere state incrociate con esemplari importati.

Per anni si è temuto che l’Old Irish Goat – che contava circa 250.000 all’inizio del 1900 – fosse estinta, fino a quando alcuni esemplari non furono trovati sparsi sulle montagne occidentali di Mulranney.

Il consiglio della contea di Fingal ha deciso di agire dopo che gli incendi sono diventati sempre più frequenti, minacciando il villaggio di Howth e le case intorno alle colline.

Con il cambiamento climatico il rischio di incendi aumenterà. La ginestra cresce incontrollata. Le capre pascolano e così mantengono questa pianta corta.

ha spiegato il responsabile della biodiversità del consiglio, Hans Visser.

Le capre adulte hanno un collare per il tracciamento GPS. Il progetto si avvale quindi della tecnologia ma, come dichiara la pastora Melissa Jeuken, 31 anni, selezionata per fare questo lavoro tra decine di candidati:

Alcune cose non cambiano. La pastorizia rimane una relazione intima tra l’animale e l’essere umano.

