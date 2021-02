Il capodoglio Salvatore torna a Ischia. Avvistato nell’area marina protetta Regno di Nettuno

Salvatore è tornato. Il capodoglio già fotografato nel 2009 e nel 2019, ha fatto ritorno presso le acque di Ischia. A fotografarlo sabato scorso è stato il team di Oceanomare Delphis nell’ambito della campagna invernale sostenuta dall’area marina protetta.

Il capodoglio sembra amare l’area marina protetta Regno di Nettuno e ha deciso di fare di nuovo capolino nell’area. Così sabato è stato fotografato tra Ischia e Ventotene, nel canyon sottomarino di Punta Imperatore.

Una bella notizia per la biodiversità del mare campano e, in particolare, per la zona pelagica del Regno di Nettuno, crocevia di sette specie diverse di cetacei.

“L’avvistamento, sulla batimetrica dei 1000 metri a sud-ovest dell’isola rappresenta il primo incontro con questo animale nei mesi invernali e ne conferma la fedeltà alle acque di Ischia” ha spiegato la cetologa Barbara Mussi, presidente di Oceanomare Delphis.

“Siamo orgogliosi di proteggere e raccontare un patrimonio simile. Partendo da Ischia, si può assistere a straordinari spettacoli della natura, che abbiamo il dovere di tutelare con competenza e passione, e che possono aiutarci a promuovere un turismo sempre più sostenibile” aggiunge il direttore del Regno di Nettuno, Antonino Miccio.

Se il ritorno di Salvatore è stato accolto con gioia visto che è alla terza visita nelle acque di Ischia, non si tratta di un record. Gli abitanti infatti ricordano un altro capodoglio, Brunone, tornato ben 16 volte.

