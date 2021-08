Capodoglio bianco avvistato nel mar ligure, uno spettacolo di rara bellezza

Un raro esemplare di capodoglio bianco è stato avvistato a poche miglia dalla costa di Savona, in Liguria. L’avvistamento è pochi giorni fa avvenuto durante un’escursione tra Savona e Loano, davanti agli occhi increduli e meravigliati di circa 150 persone a bordo dell’imbarcazione del Consorzio Liguria Via Mare.

Un’emozione unica, che grandi e piccoli hanno condiviso in silenzio, a motori spenti e a distanza di sicurezza, per ammirare la “danza” del cetaceo e ascoltare il suono prodotto dai suoi sfiati.

Oggi durante la nostra escursione di whale watching da Savona e Loano abbiamo avvistato questo splendido esemplare di… Posted by Consorzio Liguria Via Mare on Thursday, August 19, 2021

Ora, grazie alle immagini straordinarie, si procederà per identificare l’animale, che potrebbe essere lo stesso già avvistato in diverse occasioni all’interno del Santuario Pelagos, caratterizzato dalla stessa colorazione chiara. Secondo una stima di chi ha avuto la fortuna di partecipare a questo incontro, il capodoglio potrebbe essere lungo circa dieci metri, per un peso di trenta tonnellate.

Fonti di riferimento: Consorzio Laguna via mare-Facebook/Liguria Nautica

