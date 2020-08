Il filtro Snapchat che fa sembrare i cani personaggi Disney conquista il web

E ora anche i cani si lasciano conquistare dai filtri abbellenti: ma niente brillantini, occhi da manga e musi lucidi, grazie al nuovo filtro di Snapchat sembrano personaggi dei cartoni animati Disney.

Il filtro ha riscosso da subito molto successo e un post che ne consigliava l’utilizzo agli utenti, pubblicato da una donna sul gruppo fb Dogspotting Society, è diventato in brevissimo tempo virale con più di 15.000 like e oltre 5.000 commenti:

“Per chi non lo sa… Snapchat ha un nuovo filtro e in pratica Disneyfica il tuo cane. SEI BENVENUTO. Per favore pubblicate qui i vostri amici Disney.”