Cane randagio salva neonato abbandonato in una discarica

Era la vigilia di Natale. Siamo a Sibonga, a sud di Cebu, nelle Filippine. Un cane randagio inizia ad agitarsi, corre, cerca di attirare l’attenzione dei passanti, fino a quando un uomo decide di seguire l’animale. Il cane si ferma nei pressi di una discarica e lì, avvolto in un asciugamano, c’era un neonato.

Il piccolo era stato abbandonato con ancora il cordone ombelicale legato alla placenta, rinchiusa in un sacchetto scuro di plastica. Una vita iniziata in salita per il piccolo, ma che nella sua disgrazia ha avuto la fortuna di trovare sul suo cammino il cane.

Junrell Fuentes Revilla stava guidando la sua motocicletta tra le montagne di Magkagong la vigilia di Natale quando il cane ha iniziato a inseguirlo abbaiando e cercando di attirare la sua attenzione. Sentendo che il cane stava cercando di dirgli qualcosa, l’uomo si è fermato e ha deciso di seguirlo fino a un’area erbosa nei pressi di una discarica.

FOUND NEWLY BORN BABY BOYSibonga PNP under the direct supervision of ACOP PMAJ JOMAR ANOBA MEDIL visited Deiparine… Posted by Sibonga Wcpd on Thursday, December 24, 2020

Una volta arrivato, ha subito notato uno strano fagottino marrone, che emetteva dei deboli lamenti. Il piccolo è stato portato al Community Hospital dove ha ricevuto le cure necessarie ma sta bene. Le autorità locali si sono messe subito alla ricerca della madre mentre il bambino è rimasto sotto la tutela dell’Ufficio comunale di assistenza sociale.

OCCULAR INSPECTIONSibonga PNP under the direct supervision of ACOP PMAJ JOMAR ANOBA MEDIL conducted occular… Posted by Sibonga Wcpd on Thursday, December 24, 2020

Il sergente di polizia Venus Tampos che si occupa di protezione delle donne e dei bambini della polizia di Sibonga ha detto che il cane è uno dei 5 randagi che frequenta la discarica.

E’ solo grazie a lui che il bambino è vivo, e grazie anche al motociclista che ha colto la richiesta di aiuto che il cane averva cercato di inviargli. Ancora una volta sono gli animali a salvarci la vita, dimostrando un’umanità che talvolta a noi manca.

Fonti di riferimento: Facebook/Sibonga.wcpd, Sugbo.ph

LEGGI anche: