L’emozionante reazione del cane randagio che piange di gioia dopo che una passante gli offre del cibo

È bastato un gesto apparentemente banale per far piangere di gioia un cane randagio. L’emozionante filmato, in cui si vede un cucciolo in lacrime dopo aver ricevuto del cibo da una passante, è stato condiviso su Douyin, la versione cinese del noto social TikTok.

Il cagnolino, che stava girando per le strade di Jinzhon, nel nord della Cina, ha incontrato una donna che passava da quelle parti con l’auto e ha iniziato subito a scodinzolare per poi mettersi sulle zampe posteriori. A giudicare da quel comportamento, la signora ha subito pensato che il cane randagio dovesse avere molta fame, ma non si sarebbe mai aspettato una reazione così dolce.

Infatti, non appena la donna ha offerto al cane una salsiccia, gli occhi del cucciolo hanno iniziato a gonfiarsi e a diventare lucidi per la gioia e la gratitudine nei confronti di quel gesto.

Nella parte finale del video pubblicato su Douyin si vede la donna tornare in quella zona e il cane randagio che non esita a correrle incontro per salutarla. E quando le offre ancora del cibo, la sua commozione è di nuovo evidente.

“Io ei miei amici stavamo andando al parco quando abbiamo visto il cane randagio”, ha raccontato la donna – che ha deciso di restare nell’anonimato – al Xiaoxiang Morning Post. “Ha iniziato a piangere quando gli abbiamo dato da mangiare e una volta ho provato a farlo salire nella nostra macchina, ma si è rifiutato ed è saltato di nuovo in strada. Il cane temeva che lo avremmo portato via come gli accalappiatori perché è quello che avrebbero fatto: attirare i cani al minivan con il cibo”.

Fonte: Xiaoxiang Morning Post/Douyin

