Trova un cagnolino randagio che dorme al freddo nella mangiatoia di un presepe e si mobilita per trovargli una casa

Sorpresa in Brasile, dove un cucciolo di cane è stato trovato all’interno della mangiatoia di un presepe allestito in una piazza di Inhuma, a 239 km da Teresina. A notare la presenza inaspettata dell’adorabile ospite a 4 zampe una donna di nome Nádia Rosangella, che stava facendo una passeggiata insieme al marito e al figlio di due anni.

La scena che si è presentata davanti ai loro occhi li ha colpiti: al posto di Gesù bambino c’era un dolcissimo cucciolo, che dormiva beatamente tutto raggomitolato. Probabilmente la mangiatoia era l’unico posto dove aveva trovato rifugio per ripararsi dal freddo della notte.

Ma Nádia, amante degli animali, non si è limitata a osservare quel quadretto senza precedenti, così ha voluto subito accertarsi se il cane aveva un padrone o era un piccolo randagio che pativa il freddo. Alla fine, la donna è giunta alla conclusione che il cucciolo doveva essere stato abbandonato in zona qualche tempo prima. Non potendolo portare a casa su, ha pensato quindi di scattare una serie di deliziose foto per condividerle con amici e conoscenti e trovare qualcuno disposto ad adottarlo.

Poco dopo, un amico di Nádia ha accettato di prendersi cura del tenero cucciolo.

“Mi sento felice e in pace sapendo che è al sicuro – ha detto la donna soddisfatta– . Amo moltissimo gli animali e mi auguro che tutti loro possano ricevere lo stesso amore”.

Grazie a Nádia e al suo intervento, quel cagnolino ha ricevuto un enorme regalo in anticipo e non trascorrerà il Natale al freddo in strada, ma al caldo e al sicuro nella sua nuova casa.

Fonte: The Dodo/Instagram

