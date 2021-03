Cane blocca il traffico per aiutare la sua proprietaria svenuta in strada

Haley Moore stava portando a spasso il suo cane, Clover, nel quartiere di Stittsville, Ottawa, quando improvvisamente si è sentita male ed è svenuta nel bel mezzo della strada. Il suo cane, per aiutarla, ha paralizzato il traffico fermando tutte le auto in arrivo e andando alla ricerca di aiuto, come ha registrato un video girato dalla telecamera di sicurezza di un vicino.

L’autista Dryden Oatway, che ha assistito alla scena, ha riferito che è stato impressionante vederlo agire in quel modo, e che lui stesso, a bordo di un camion, è stato bloccato dal cane che non era intenzionato a lasciar passare nessuno. E ha dichiarato:

“Per tutto il tempo in cui ha fatto marcia indietro per strada ha tenuto gli occhi su Hailey; non ha distolto lo sguardo da lei. Si è tenuta le distanze da me ma si è assicurata che la sua padrona stesse bene e questo è stato fantastico”.

Randall Moore, padre di Haley, ha spiegato che i vicini si sono precipitati a bussare alla sua porta mentre Clover continuava ad abbaiare. Nel frattempo è arrivata l’ambulanza.

Da allora Haley si è ripresa, ma non ha idea di cosa abbia causato lo svenimento. Di una cosa è certa però, il suo cane non la lascerà mai sola:

“Se dovesse succedere di nuovo, mi sento 10 volte più sicura e so che lei sarà lì per me”.

FONTE: Ottawa/Ctvnews

