“Cane fantasma”: scoperte le abitudini del mammifero più sfuggente dell’Amazzonia (che potrebbe scomparire per sempre)

È l’unico canide endemico amazzonico e uno dei cani selvatici più sottovalutati al mondo: “orecchie corte” (come in genere viene anche definito) e un velo di mistero attorno a sé, l’Atelocynus microtis è unica specie del genere nella foresta pluviale amazzonica. Gli esperti dicono sia uno dei mammiferi più sfuggenti, tanto da essersi meritato il soprannome di “fantasma”. Studiato da un gruppo di 50 scienziati, è stato immortalato dalle foto trappole.

L’elevato tasso di deforestazione e la frammentazione persistente delle foreste amazzoniche sono le principali minacce alla sua biodiversità. Per anticipare e mitigare queste minacce, è importante comprendere e prevedere in che modo le specie rispondono al paesaggio in rapida evoluzione.

È per questo che nello studio pubblicato sulla rivista specializzata Royal Society Open Science, gli scienziati mappato la gamma della specie del cane fantasma e definito il suo habitat preferito e le sue abitudini.

Per farlo, hanno seguito due vie. Da un lato, hanno utilizzato il più grande database mai compilato per i cani dalle orecchie corte in combinazione con i modelli di distribuzione delle specie per mappare l’idoneità dell’habitat delle specie, stimarne il raggio di distribuzione e prevedere i cambiamenti nella distribuzione delle specie in risposta alla deforestazione prevista in tutta l’Amazzonia (scala regionale).

Dall’altro, gli studiosi hanno usato indagini sistematiche sulle trappole fotografiche e modelli di occupazione per studiare in che modo la copertura forestale e la frammentazione delle foreste influenzano l’uso dello spazio di questa specie nell’Amazzonia brasiliana meridionale (scala locale). I modelli di distribuzione delle specie hanno suggerito che il cane dalle orecchie corte si presenta potenzialmente su un’area estesa e continua, attraverso la maggior parte della regione amazzonica a sud del Rio delle Amazzoni.

Tuttavia, si prevede che circa il 30% dell’attuale distribuzione del cane dalle orecchie corte andrà persa o subirà forti cali di habitat entro il 2027 (entro tre generazioni) a causa della perdita di foreste.

Questa percentuale potrebbe raggiungere il 40% della distribuzione delle specie in aree non protette e superare il 60% in alcune interfluvi (cioè porzioni di terra separate da grandi fiumi) del bacino amazzonico.

“Oltre a far luce sull’ecologia del cane dalle orecchie corte e perfezionare il suo raggio di distribuzione locale – dicono i ricercatori –, i nostri risultati sottolineano che la perdita di foreste rappresenta una seria minaccia per la conservazione della specie in breve tempo. Pertanto, proponiamo una nuova valutazione dell’attuale stato della Lista rossa IUCN (quasi minacciato) del cane dalle orecchie corte sulla base dei risultati presentati qui. Il nostro studio esemplifica il modo in cui i dati possono essere integrati tra le fonti e le procedure di modellizzazione per migliorare la nostra conoscenza di specie relativamente poco studiate”.

Daniel Rocha, autore principale dello studio e ricercatore al’Università della California, ha raccontato al New York Times di aver iniziato a interessarsi alla specie nel 2015, quando si lavorò nella zona meridionale dell’Amazzonia. Grazie alle nuove tecnologie, molti studiosi sono riusciti a rintracciare alcuni esemplari. Tra i collaboratori dello studio, il professore di ecologia all’Università dell’East Anglia Carlos Peres, ha raccontato che una telecamera è riuscita a filmare un esemplare per circa 20 secondi mentre inseguiva un topo spinoso che si era nascosto in un tronco vuoto.

Molte specie di canidi, come i lupi o i cani selvaggi africani, cacciano in branchi e vivono in habitat più aperti, come la tundra o le praterie, mentre i cani dalle orecchie corte, che si trovano solo in Amazzonia, sono molto più solitari e “quasi certamente i più adattati fra i canidi alla foresta pluviale”, ha spiegato il dottor Peres. Sono più a loro agio lontano da qualsiasi luogo dove le persone possano camminare. Per questo la specie è “uno dei cani meno studiati in tutto il mondo”, ha detto Rocha.

Non sappiamo molto del loro stile di vita o strategie riproduttive o di quanti ne esistano e non sappiamo nemmeno cosa mangiano, anche se le immagini suggeriscono che a loro piace il pesce, i piccoli mammiferi e la frutta.

Combinando i dati sulla posizione delle trappole con i pochi avvistamenti di persona, nonché le informazioni degli esemplari trovati nelle raccolte di storia naturale, Rocha e i suoi collaboratori sono stati in grado di stimare la gamma del cane dalle orecchie corte. Hanno trovato una distribuzione più ampia rispetto agli studi precedenti: il cane è stato visto in cinque paesi e sembra abitare in un’area delimitata a ovest dalle Ande, a nord dal Rio delle Amazzoni e a sud e ad est dal margine della foresta pluviale.

Rocha ha affermato che studi come questo stanno diventando sempre più popolari e grazie ad essi gli esperti cercano di conoscere le molte creature che abitano nella foresta amazzonica. Se ancora molte cose non si sanno su gli animali più amati, “immagina quanto non sappiamo di specie meno carismatiche, alcune delle quali potrebbero essere ugualmente minacciate. Se non sappiamo cosa stiamo perdendo, è davvero difficile preoccuparsene”.

Fonti: Royal Society Open Science / Lista rossa IUCN / NYT

