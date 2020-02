Coronavirus: primo cane contagiato, perché non dobbiamo allarmarci e come comportarci

Un cane domestico sembra essere debolmente positivo al Sars-NCov-19 . Si tratterebbe del primo caso di contagio rilevato su un cane, ma l’esito del test deve essere ancora confermato.

Il cane è di proprietà di un residente di Hong Kong contagiato dal coronavirus e la notizia è stata data dall’Agriculture, Fisheries and Conservation Department (AFCD), il dipartimento per l’agricoltura, la pesca e la conservazione di Hong Kong. Una fonte autorevole, quindi, che però aggiunge anche altri dettagli che i media per gran parte stanno tralasciando. Ma che sono importanti per prevenire l’ennesima psicosi.

Dopo essere stato prelevato dall’abitazione, il cane è stato sottoposto a tamponi che hanno dato esito debolmente positivo ma la stessa AFCD ha sottolineato che potrebbe trattarsi di una contaminazione ambientale.

L’AFCD ha infatti precisato che al momento non esistono prove scientifiche a sostegno del fatto che gli animali domestici possano essere infettati dal virus, né tanto meno che possano essere una fonte di infezione per le persone.

Il cane è stato trasferito in una struttura per la custodia di animali dove si trova in isolamento per la quarantena. L’animale è in salute e non presenta sintomi, ma viene monitorato e sarà sottoposto di nuovo ai tamponi allo scopo di confermare o escludere l’infezione. Se i test daranno esito negativo, il cane verrà restituito alla sua famiglia.

Il Dipartimento ha consigliato alle persone risultate positive al nuovo coronavirus di sottoporre i propri animali domestici a un controllo veterinario, se questi presentano problemi di salute.

NESSUN ALLARMISMO!

Chi convive con cani e gatti non deve assolutamente allarmarsi: l’Organizzazione mondiale della sanità, così come l’Istituto superiore di Sanità hanno più volte ribadito che non esiste alcuna evidenza scientifica che gli animali da compagnia possano contrarre l’infezione o diffonderla.

I proprietari di cani e gatti sono tenuti solo a seguire le normali norme igieniche, cioè a lavarsi le mani con acqua e sapone in seguito al contatto con i propri animali.

Fonti di riferimento: AFCD/OMS/Ministero della Salute



