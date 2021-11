Il cane abbandonato all’aeroporto legato a un palo, perché non poteva imbarcarsi con la sua “famiglia”

È la terribile storia che arriva da Oltreoceano e che riaccende i riflettori ancora una volta sulla crudeltà dell’essere umano (e sul suo credersi superiore)

Il cane non può salire sull’aereo, così lo abbandonano a terra legato ad un palo. Succede al JFK di New York, in una fredda mattina di novembre: arrivati al check-in si accorgono di non avere i documenti necessari per far imbarcare anche il loro cane e no, non chiamano un familiare o un amico perché vengano a prendersi Fido.

Quello che fanno è sconcertante: lo lasciano legato fuori all’aeroporto, al freddo e al suo destino. Lei è Kola, un bellissimo esemplare di husky femmina.

Dog abandoned and left tied to pole at JFK Airport after family didn't have proper papers to take him on flight https://t.co/6Ia2ZZ0S5w — National Dog News (@Eims4gsds) November 19, 2021

Il gesto ha lasciato tutti senza parole e un agente dei servizi di emergenza del dipartimento di polizia di New York è intervenuto immediatamente per aiutare il cane spaventato. Ha contattato la New York Bully Crew e ha chiesto assistenza. Il cane è stato trasportato alla struttura degli Animal Care Centers di Brooklyn.

Al momento è in corso un’indagine della polizia con accuse di abbandono, intanto è già stata applicata d’ufficio la rinuncia di proprietà, per permettere al cane di essere adottato il più in fretta possibile.

Fonte: National Dog News

