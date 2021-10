Canarie: cani intrappolati dalla lava ricevono da giorni acqua e cibo tramite droni

Quattro cani sono rimasti intrappolati dalla lava nella zona alta di Todoque, sull’isola La Palma, nelle Canarie, dove circa un mese fa si è attivato il vulcano Cumbre Vieja.

Animales atrapados por la lava 👉Con la colaboración de las empresas palmeras Volcanic Life y Ticom Soluciones SL, se está garantizando el bienestar de los animales que se encuentran atrapados en la zona alta de Todoque, tras quedar rodeados por la lava.➡️La consejera de Seguridad y Emergencias, Nieves Rosa Arroyo, señala que se detectó esta situación hace cinco días y que, tras haber realizado los estudios de seguridad pertinentes, se encargó a Ticom Soluciones SL. y Volcanic Life las tareas de alimentación y suministro de agua, mediante el uso de drones.✔Asimismo, la consejera ha destacado la labor de estas empresas que desinteresadamente se han puesto a disposición de la emergencia y cuyo trabajo ha resultado fundamental en la localización y cuidado de los animales. Cuentan, además, con asesoramiento veterinario para elegir el alimento y aporte hídrico más adecuado en este tipo de situaciones.✔Ambas compañías han comunicado que seguirán con estas labores, que realizan hoy por cuarto día consecutivo, mientras las condiciones meteorológicas y de seguridad lo permitan, ya que se trata de zonas a las que no es posible acceder vía terrestre debido a las altas temperaturas que se alcanzan en el perímetro cercano a las coladas. Posted by Seguridad y Emergencias. Cabildo La Palma on Tuesday, October 12, 2021

È da giorni, ha spiegato il Cabildo de La Palma che i volontari delle società Ticom Soluciones SL e Volcanic Life forniscono loro acqua e cibo tramite droni, perché solo questi ultimi al momento possono raggiungerli. Le temperature elevatissime impediscono infatti i soccorsi via terra e persino quelli in elicottero.

L’unico modo per trarli in salvo sarebbe trasportarli con droni cargo, ha fatto sapere l’associazione animalista Leales.org. Il problema è che al momento i droni, che verrebbero forniti da una ditta specializzata, non sono autorizzati a trasportare animali vivi.

Tuttavia questo sistema pioneristico, se funzionasse, potrebbe rivelarsi utile anche in futuro per il salvataggio di animali in difficoltà, fa sapere Leales.org. Se proprio non dovessero esserci alternative, non si esclude quindi la possibilità che l’associazione intervenga in autonomia.

Speriamo che i cani intrappolati possano presto tornare liberi.

LOS 4 PERROS ATRAPADOS EN LOS DOS ESTANQUES CERCADOS POR LA LAVA DEL VOLCÁN PODRÍAN SER RESCATADOS POR UN DRON DE CARGA DE AEROCÁMARAS• Enlace de la campaña de rescate de los perros atrapados en los estanques cercados por el volcán de La Palma: https://www.gofundme.com/f/rescate-por-dron-a-los-perros-del-volcanEn una maniobra pionera en España, impulsada por la empresa Aerocamaras Especialistas Drones y en contacto con la Plataforma animalista Leales.org se están gestionando los permisos necesarios a través de los organismos pertinentes para rescatar a los podencos atrapados en los estanques de Todoque, en La Palma.Jaime Pereira, CEO de Aerocamaras, manifestó a Leales.org que si bien los trámites son frecuentes y no deberían de complicarse, sí que necesita los permisos oportunos para estas maniobras especiales, las cuales ya se están haciendo las primeras pruebas. SISTEMA ÚNICO EN ESPAÑASegún los especialistas de la empresa gallega, la mayor operadora de drones de España y autorizados por AESA, además de los permisos ordinarios para un vuelo estándar de dron, esta actuación de transportar animales por esta vía nunca se ha realizado en España y por tanto también se pedirán los correspondientes permisos a la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea).Aerocamaras asegura que su sistema es único en España y que lo tiene todo preparado para este rescate, el cual podría servir también para las evacuaciones en otras catástrofes; incendios, inundaciones, terremotos, etc. La empresa, que tiene el haber de ser la mayor escuela de pilotos de drones de Europa, quiere tranquilizar a las instituciones y dar un mensaje de ánimo y esperanza a todas las personas que siguen en vilo esta trágica historia.Leales.org a su vez insta a las autoridades del equipo de emergencias e instituciones implicadas que autoricen el vuelo y consideren el esfuerzo tecnológico de Aerocamaras y su propuesta, además de poder tener en cuenta este pionero sistema en sus futuros planes de evacuación de animales, si así lo precisara; en un futuro se propone que los drones rescaten animales inaccesibles como los hidroaviones sofocan los grandes incendios.Es muy importante que las autoridades se impliquen en atender la preocupación y sensibilización ciudadana con este caso y cuente con la propuesta de la compañía referente en drones en España.#rescateanimalesdelvolcan #rescategatodelvolcan #VolcanLaPalma #VolcandeLaPalma #volcancumbrevieja #LealesOrg #LaPalma #Canarias #islascanariasSíguelo y compártelo en todas las redes sociales con @lealesorg y si no tienes redes sociales podrás ver su contenido al instante en https://leales.org/redesMira los vídeos en https://youtube.com/c/lealesorgMira las cientos de noticias relacionadas con este tema aquí:https://www.google.es/search?q=leales.org&tbs=sbd:1,qdr:w,nsd:1&tbm=nws&prmd=nvmxi&sxsrf=AOaemvL3s0thrtcUCwbNVmhOOkg6sK2T5Q:1634165218536&filter=0&biw=384&bih=811&dpr=2.81 Posted by 𝕃𝕖𝕒𝕝𝕖𝕤.𝕠𝕣𝕘 • 𝕥𝕦 𝕘𝕦í𝕒 𝕒𝕟𝕚𝕞𝕒𝕓𝕝𝕖 on Wednesday, October 13, 2021

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

FONTI: Leales.org/Cabildo de La Palma

Leggi anche: