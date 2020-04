Questo baby camaleonte è appena nato, ma non si è ancora accorto di non essere più nell’uovo

Un piccolo camaleonte pantera, dalle dimensione di una moneta, non si è accorto di essere nato ed è rimasto rannicchiato nel guscio dell’uovo che si era schiuso.

“Solitamente non si riesce a cogliere il preciso istante in cui escono dal guscio”, ha spiegato Nick Henn, di Reading, in Pennsylvania, che ha realizzato lo scatto tenerissimo.