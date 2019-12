Cacciatore spara, picchia e trascina per diversi metri il suo cane: rischia 18 mesi di carcere

View this post on Instagram

Esto pasa en la chantada lugo, después de darle un balazo y reventar los 2 humeros, al no morir fue apaleada en la cabeza y arrastrada a casa para terminar la faena, su delito fue haber parido, la mami está grave en en un hospital en lugo y los cachorros atendidos por el veterinario del pueblo. Mundo Vivo se presentara como acusación particular.. porfavor difundir por todos los medios para que a la hora del juicio los jueces sean implacables con esta escoria humana.