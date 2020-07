Caccia al cinghiale con arco e frecce: l’assurdo avviso pubblico del Parco dei Colli Euganei che cerca ‘arcieri’

Un avviso di selezione per partecipare a un corso, che ha come obiettivo quello di abilitare 15 arcieri che, con tanto di arco e frecce, avranno il compito di controllare le popolazioni di cinghiali e daini nel territorio del Parco Regionale dei Colli Euganei.

No, non è uno scherzo. L’avviso è pubblicato sul sito del Parco con tanto di bando di selezione, modulo di partecipazione e programma del corso.

Ecco cosa si legge:

“Avviso di selezione per la partecipazione al corso con esame finale per un numero massimo di 30 selecontrollori per l’abilitazione di n. 15 arcieri all’uso dell’arco per il controllo delle popolazioni di cinghiali e daini nel territorio del Parco Regionale dei Colli Euganei, ai sensi del vigente regolamento. Il corso è riservato a selecontrollori già abilitati dall’Ente Parco ed iscritti nel registro dei selecontrollori per conseguire l’abilitazione all’uso dell’arco per l’attività di controllo nell’area del territorio dei Colli Euganei”.