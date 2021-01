Brian May, il chitarrista dei Queen, lancia il profumo “Save me” per proteggere gli animali selvatici

Niente male l’idea di proteggere gli animali selvatici, profumando bene con lo stile dei Queen!

Il leggendario chitarrista dei Queen, Brian May, ha lanciato il suo profumo “Save me” – ispirato alla famosa canzone della band del 1980 – per dare un contributo significativo e proteggere gli animali selvatici.

Una parte del ricavato infatti andrà a Save Me Trust, un’organizzazione fondata da lui e Anne Brummer, che lotta da circa dieci anni per il benessere e la dignità della fauna selvatica.

LEGGI anche: Brian May suona la chitarra con un koala sulla spalla. Il video fa il giro del mondo

“Sono entusiasta di questa collaborazione unica. Il mio grande amico Sergio Momo, con grande generosità, ha progettato un nuovo profumo a beneficio della fauna selvatica […] La solidarietà non ha mai avuto un odore così dolce!”, ha detto May.

Il profumo è stato creato in collaborazione con Sergio Momo, CEO e direttore creativo del brand di profumi di lusso Xerjoff Group. La fragranza “Save Me” costa 235 euro; tuttavia, i creatori offrono una seconda versione che include gli autografi del famoso chitarrista Brian May e di Momo, ad un costo di 500 euro.

Con aromi floreali e sfumature legnose, il profumo Save Me evoca la campagna inglese e l’ambiente naturale della fauna selvatica britannica.

Salvare gli animali selvatici non è mai stato così profumato ♪ Save me save me save me, I can’t face this life alone … ♪

Ti potrebbe interessare anche: