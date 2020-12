Il meraviglioso branco di mante che ha vinto gli Ocean Photography Awards 2020

E’ di Nadia Aly la foto naturalistica più bella del 2020, scattata in mare. Mostra un ricco branco di mobule o mante mediterranee che nuota spensierato, alla faccia del distanziamento e degli assembramenti che tanto preoccupano gli umani.

La foto ha conquistato il primo premo degli Ocean Photography Awards 2020. Autrice dello scatto è dunque la fotografa canadese che ha realizzato un’immagine affascinante che mostra un grosso branco di mobule, note anche come diavoli di mare o mante mediterranee.

L’Ocean Photography Awards è una vera e propria celebrazione del mondo acquatico e sta regalando immagini mozzafiato, altrimenti impossibili da ammirare per la maggior parte di noi.

“La fotografia è perfettamente esposta, drammatica e profondamente intrigante. So per esperienza che questa immagine non è stata facile da creare”, afferma il giudice Cristina Mittermeier . “Il riconoscimento di Nadia Aly come Ocean Photographer of the Year è una testimonianza non solo del potere assoluto e dell’unicità delle sue immagini, ma anche del suo viaggio come fotografa. Non mi sfugge che questa immagine vincente sia stata realizzata da un’incredibile donna dell’acqua, rendendola particolarmente gioiosa e personalmente stimolante “.