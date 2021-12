Il dolce bradipo intrappolato nel bel mezzo della strada salvato da un poliziotto

Se c’è una cosa per cui sono famosi i bradipi è la lentezza, che scandisce le loro lunghe giornate trascorse nella foresta pluviale tropicale. Abituati come sono a una vita tranquilla lontano dagli esseri umani e dalle strade trafficate, immaginate cosa significhi per loro ritrovarsi proprio nel bel mezzo di un’autostrada.

Così è successo a un bradipo che si è ritrovato intrappolato tra le auto a Quevedo, nell’Ecuador centrale.

Era terrorizzato ma per fortuna i passanti ne hanno segnalato la presenza alla polizia locale, che è arrivata in loco per soccorrerlo prima che fosse troppo tardi. A vederlo nelle foto scattate sul posto, sembra sollevato dall’arrivo dei poliziotti, come se sapesse che erano lì per aiutarlo.

En Los Ríos colaboramos con un hermoso perezoso, que pretendía cruzar el anillo vial de Quevedo Posted by Comisión de Tránsito del Ecuador on Friday, January 22, 2016

Subito dopo è stato portato da un veterinario per verificare il suo stato di salute, quindi rilasciato in libertà, come ha specificato la polizia sulla propria pagina fb:

“Il bradipo più famoso del mondo è felice nel suo habitat. Grazie a tutti per esservi preoccupati.”

El oso perezoso más famoso del mundo se encuentra feliz en su hábitat. Gracias a todos por preocuparse. *Las fotos… Posted by Comisión de Tránsito del Ecuador on Monday, January 25, 2016

La sua storia, che risale al 2016, era diventata immediatamente virale con tantissime visualizzazioni e condivisioni su Facebook e sugli altri social e se ne parla ancora oggi perché questo bradipo è diventato un mito. Che bella storia a lieto fine!

Photo Credit: Facebook