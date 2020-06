Bracconaggio: denunciate 9 persone e salvati oltre 40 esemplari

Si è da poco conclusa un’importante operazione contro il bracconaggio e il commercio illegale di specie protette portata avanti in diverse regioni italiane dai Carabinieri del Servizio CITES.

Il CITES, acronimo di Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione – ha proprio lo scopo di controllare il commercio di piante e animali o parti di essi per fermarne lo sfruttamento commerciale che, insieme alla distruzione degli ambienti naturali, è causa di diminuzione ed estinzione di diverse specie.

In seguito alle indagini svolte durante la recente operazione, chiamata “Peregrinus”, è stato possibile identificare e denunciare 9 persone per furto aggravato, ricettazione, riciclaggio, maltrattamento animali, detenzione di esemplari protetti.

I criminali operavano secondo un modus operandi rodato che prevede di intercettare e seguire le specie per scovare i loro nidi. Dopodiché questi soggetti privi di scrupoli, osservano da lontano la deposizione delle uova, per poi rubare i pulcini dei rapaci dai siti di nidificazione pochi giorno dopo la schiusa.

A quel punto allevano i piccoli in cattività e, per poterli rivendere, li dotano di anelli identificativi e certificati contraffatti. Una delle tante reti composte da bracconieri, committenti, esecutori e falsificatori, che in questo caso è stata fortunatamente fermata.

L’operazione, oltre alla denuncia delle persone coinvolte, ha portato al sequestro di diversi animali tra cui due falchi lanari, un falco della prateria, due poiane di “Harris”, due corvi imperiali, una ghiandaia marina, due cardellini e trenta storni.

La lotta contro il bracconaggio non si deve mai fermare. Il commercio illecito di specie protette, per me, è una delle… Pubblicato da Sergio Costa su Sabato 27 giugno 2020

Fonti di riferimento: Sergio Costa/Ministero dell’Ambiente/Arma dei Carabinieri

Leggi anche: