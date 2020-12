Niente più botticelle per le strade di Roma, ma i cavalli continueranno a soffrire

Nuove regole per le botticelle a Roma. Le tanto famose quanto discusse carrozze trainate dai cavalli per le vie storiche della Capitale dovranno ora sottostare a nuove regole che però non sono sufficienti ad assicurare il benessere animale.

Speravamo di darvi la notizia che le botticelle a Roma erano state finalmente abolite. Purtroppo, nonostante le promesse dell’amministrazione capitolina, non è andata così.

Come annunciato da Daniele Diaco, portavoce all’assemblea Capitolina e presidente della Commissione IV Ambiente Roma Capitale, ieri è stato approvato un nuovo regolamento sulle botticelle.

Cosa prevede? Che le carrozze dovranno circolare esclusivamente in percorsi prestabiliti all’interno di parchi, ville e altre aree verdi della città. Inoltre, non potranno operare con temperature pari o superiori a 30° e avranno un limite massimo di 45 minuti per ogni corsa.

Insomma, quantomeno non vedremo più carrozze tra le vie trafficate della città. È un primo passo avanti ma non è abbastanza. A dirlo non solo noi ma anche le tante associazioni animaliste che da tempo si battono per l’abolizione delle botticelle, un modo antico e tradizionale di godersi delle passeggiate tra i luoghi più belli di Roma ma che provoca troppa sofferenza animale.

Il nuovo regolamento prevede anche la possibilità per i vetturini di convertire la loro licenza per il trasporto pubblico non di linea mediante veicoli a trazione animale in licenza per il servizio di trasporto pubblico non di linea con autovettura a motore. Ossia la possibilità di diventare taxisti, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Fonti: Roma Today / Il Messaggero / Facebook

