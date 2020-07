Al Bioparco di Roma sono nati per la prima volta due leoncini asiatici

Il 29 aprile, al Bioparco di Roma, in pieno lockdown, sono nati due cuccioli di leone asiatico. Un evento rarissimo, è la prima volta che si assiste alla nascita di questa sottospecie nel giardino zoologico romano, e importante anche dal punto di vista della conservazione di specie protette come questa. Il Bioparco è infatti impegnato nella conservazione del leone asiatico tramite il programma europeo di gestione in cattività denominato EEP.

La presentazione dei due cuccioli è avvenuta negli scorsi giorni e ha visto partecipare sia il Presidente della Fondazione Bioparco di Roma, Francesco Petrettila, che la sindaca Virginia Raggi, la quale ha dichiarato:

“La nascita di questi due cuccioli è un’ottima notizia; un vero e proprio simbolo di speranza e di rinascita”

Si tratta di due femmine di leone asiatico, animale a forte rischio di estinzione dato che ormai ne rimangono solo un centinaio in tutto il mondo. Sono in ottima salute, stanno iniziando a muovere i primi passi intorno alla tana e nel frattempo vengono allattate dalla madre Sajani, femmina di 7 anni. Il padre invece si chiama Ravi ed è un maschio di 4 anni.

Da lunedì scatterà anche il contest per scegliere il nome delle due leoncine, a cui sono invitati a partecipare tutti i romani, inclusi i bambini!

A proposito del leone asiatico (Panthera leo persica), sottospecie che un tempo popolava un vasto territorio tra il Mar Mediterraneo e l’India, oggi purtroppo è nella lista rossa della IUCN, Unione Mondiale per la Conservazione della Natura, con circa 500 esemplari rimasti solo in India, nella riserva di Gir e dintorni.

Le leggi che lo proteggono non sono bastate, infatti, per evitate i tanti episodi di bracconaggio e avvelenamento, per non parlare della riduzione drastica del suo habitat e all’assenza quasi completa di diversità genetica, che hanno contribuito all’estinzione progressiva, come specifica il Bioparco di Roma.

