Bioparco di Roma: muore il cucciolo di leone Aasha (mentre gli elefanti sono fortemente stressati)

Roma: Figliomeni (Fd'I), interrogazione su criticita' animali Bioparco.Roma, 22 feb – (Nova) – "Stiamo seguendo da tempo la situazione all'interno della Fondazione Bioparco di Roma, il giardino zoologico piu' antico d'Italia, che purtroppo negli ultimi tempi si dibatte in diverse difficolta'". Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "A questo riguardo – aggiunge – abbiamo presentato un'interrogazione al Sindaco per due problematiche distinte che pero' fanno capire bene la situazione critica che e' presente al suo interno, perche' cio' che ci interessa e' il benessere degli animali che qui sono ospitati. La prima riguarda uno dei due elefanti asiatici femmina che, a causa di questi lunghi mesi solitari legati al lockdown della pandemia, presenterebbe dei sintomi di forte stress psico-fisico, riscontrata da comportamenti ripetitivi ed ossessivi di testate e sfregamento della testa sul muro e sull'andamento altalenante del corpo in maniera ripetuta nell'arco della giornata, che fa presagire un malessere comportamentale. Abbiamo richiesto soluzioni immediate attraverso l'ausilio di veterinari comportamentalisti e di esperti del settore, per la risoluzione di questa problematica di cui sarebbe a conoscenza anche la Raggi senza pero' che sia stato adottato nessun provvedimento in merito a tutela della sua salute. Un aspetto intollerabile in quanto il Comune di Roma come socio di maggioranza e' proprietario degli animali e responsabile del loro benessere e della loro tutela. E poi abbiamo ribadito la richiesta di chiarimenti in merito allo scioglimento del Cda della Fondazione Bioparco, vicenda legata alle due otarie che dovevano essere trasferite al Delfinario di Malta, ora fortunatamente scongiurato in quanto rimarranno a Roma, su cui abbiamo chiesto di provvedere con estrema urgenza alla messa a norma della nuova vasca che dovra' ospitarle, al fine di migliorare il loro habitat". (Com) NNNN

Posted by Francesco Figliomeni on Monday, February 22, 2021