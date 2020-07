Belluno città delle rondini: installati i tappetini anti-guano. Uccelli sempre più numerosi in città

Belluno amica delle rondini. Da ieri nella città sono stati posizionati dei tappetini anti-guano sotto i nidi di rondine presenti nel centro storico.

Un’iniziativa che rientra nel progetto “Belluno città delle rondini” volto a tutelare questi volatili che sembrano essere in aumento nella zona. L’ultimo censimento infatti ha fatto registrate un notevole incremento di nidi abitati.

A darne notizia è stata la Provincia di Belluno secondo cui

“l’obiettivo dei tappetini, realizzati in economia dagli uffici comunali, è duplice. Da un lato servono a indicare la presenza di un nido abitato; dall’altro facilitano le operazioni di pulizia dove cade il guano” ha detto l’assessore all’ambiente del Comune di Belluno.

I tappetini sono lavabili: si tratta di spicchi adesivi con stilizzato il disegno di una coda di rondine. Il messaggio è riportato in due scritte: “Guarda in su! Noi abitiamo qui” riferito proprio alla presenza di un nido; e “Belluno protegge le sue rondini”.

Un messaggio chiaro per i cittadini. Finora sono stati installati circa 20 tappetini sotto i portici di Piazza delle Erbe, Piazza dei Martiri, via Roma, via Matteotti e via Tasso, accompagnati dal plauso dei commercianti. Alcuni hanno addirittura visto aumentare la clientela dopo il posizionamento di un ombrello anti-guano, qualche settimana fa.

“Belluno città delle rondini”: avviata l’installazione dei tappetini anti-guanoNel frattempo il censimento registra un notevole aumento di nidi abitatiQui tutti i dettagli ⤵️https://bit.ly/TappettiniRondini Pubblicato da Provincia Di Belluno su Giovedì 23 luglio 2020

“Questo ci spinge a proseguire nel progetto – prosegue l’assessore . . Non solo con il posizionamento di altri tappetini. Sicuramente il prossimo anno prepareremo nuovi ombrelli anti-guano, visto anche l’apprezzamento registrato, con la curiosità di visitatori e turisti. Vogliamo tutelare le rondini, che rappresentano un indicatore formidabile della qualità ambientale, e valorizzarne la presenza in un centro urbano, fatto sempre più insolito”.

Rondini in aumento a Belluno

Proprio così. Se le rondini un po’ in tutta Italia sono sempre meno, nel bellunese gli ultimi censimenti hanno fatto registrare dati in controtendenza. Secondo i numeri forniti negli ultimi mesi dall’esperto faunista Giuseppe Tormen per conto della Provincia, i nidi rilevati in città sono 146 contro i 135 dello scorso anno. Di questi, 38 sono occupati (35 da rondini e 3 da rondini montane), contro i 20 del 2019. In particolare, il secondo censimento (26 giugno) ha rilevato che almeno 5 coppie avevano effettuato una seconda nidiata, per un totale di 40 riproduzioni.

“Il monitoraggio è iniziato nel 2016 e dopo un calo iniziale negli anni scorsi, si è visto un recupero importante quest’anno – conclude il consigliere provinciale -. Un’inversione di tendenza che ci fa un enorme piacere”.

