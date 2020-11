Il bassotto salva dall’attacco di un puma il suo amico, un piccolo cane incrocio con Chihuahua

Questo cane potrebbe sembrare piccolo, ma ha un grande cuore per il suo migliore amico. Winston il bassotto ha dimostrato il suo eroismo quando Mijo, un chiweenie (incrocio tra Chihuahua e Bassotto) di 15 anni, è stato attaccato da un leone di montagna.

Ci troviamo ad Evergreen, in Colorado, nel cuore delle Montagne Rocciose. I loro proprietari, Sarah Moore e Lindsay Golden, hanno raccontato alle emittenti locali che i cani erano usciti di casa attraverso una porta aperta, ritrovandosi all’aperto.

In pochi secondi, un puma ha afferrato Mijo. Così, invece di scappare per la paura, Winston ha inseguito il grosso felino e ha abbaiato finché il puma non lo ha lasciato cadere e se ne è andato.

“Si tratta del suo migliore amico, quindi non sono sorpreso che lo abbia inseguito”, ha detto a Sarah Moore il proprietario di Winston.

Non appena il leone di montagna ha mollato la presa ed è fuggito sulle montagne, il cagnolino aggredito è stato portato di corsa dal veterinario dai proprietari.

Sfortunatamente, il cane ha perso l’occhio destro e potrebbe avere qualche danno neurologico. Per questo è stata creata una pagina GoFundMe per aiutare a pagare le spese mediche.

Di certo, avrà sempre dalla sua parte un piccolo grande eroe.

Fonti: GoFoundMe/ 9News