Ruben, il bambino di 6 anni che ha salvato un raro riccio albino

Ruben Wiggins è il bambino di 6 anni che, individuato un riccio sotto una macchina, l’ha tratto in salvo segnalandolo e facendolo curare da un rifugio dedicato proprio a questi animali. La cosa straordinaria è che si trattava di un raro esemplare di riccio albino!

In pieno giorno, sotto un’automobile ad Otley, nel West Yorkshire (Inghilterra), Ruben ha notato un riccio bianco visibilmente in difficoltà. Il bambino era a conoscenza del fatto che i ricci di solito non sono in giro durante il giorno e si è reso conto che aveva bisogno di aiuto.

Coinvolgendo sua madre è riuscito a tirarlo fuori e l’ha portato al Prickly Pigs Hedgehog Rescue, un rifugio dedicato proprio a questi animali. Diane Cook, che gestisce l’organizzazione, ha dichiarato:

“Quando abbiamo ricevuto il messaggio attraverso la nostra pagina Facebook, inizialmente siamo rimasti perplessi dalla descrizione e abbiamo pensato che fosse forse un riccio pigmeo africano che era scappato da casa di qualcuno”.

Ma quando l’hanno visto dal vivo, i volontari hanno capito che si trovavano di fronte ad un vero riccio albino che purtroppo però rischiava di morire, fortemente disidratato, malnutrito e infestato da zecche, pulci e uova di mosca che i veterinari hanno impiegato ore per rimuovere.

Jack Frost, così è stato chiamato il riccio, dopo essere stato nutrito e curato per i parassiti interni, ora sta bene e, una volta del tutto rimesso, verrà rilasciato di nuovo in natura.

Fonti: BBC / The Indipendent

