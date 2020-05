Cucciolo di una specie molto rara di balenottera Minore trovato morto a Fregene

Era stata avvistata nel porto di Anzio solo qualche giorno fa, ma ora la sua carcassa è stata ritrovata sulla spiaggia di Fregene, sul litorale romano.

La spiacevole segnalazione è arrivata dal gestore dello stabilimento balneare “Il Glauco”, Marco Verrecchia, che ha notato la presenza di una balenottera di piccole dimensioni spiaggiata proprio di fronte al suo stabilimento. Le dimensioni fanno pensare a un cucciolo, un subadulto. La morte del cetaceo non ha lasciato indifferente neanche il minstro dell’Ambiente Sergio Costa, che ne ha dato notizia tramite i suoi canali Social.

“Questa è una specie molto rara di balenottera Minore (Balaenoptera acutorostrata) trovata dal Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera sulle spiagge di Fregene, nel litorale romano. Ora sono in corso gli accertamenti per individuare se la causa della morte è di tipo naturale o meno. Un ritrovamento senza alcun dubbio inusuale, questo dimostra ancora una volta come la fauna sta cambiando i propri comportamenti a causa della mancanza, o della riduzione, dell’attività dell’uomo”, ha scritto il titolare del Dicastero in un post su Facebook.