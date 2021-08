Balena anfibia: gli scienziati scoprono fossile di 43 milioni di anni con 4 zampe

Incredibile scoperta nel deserto egiziano: un fossile di cetaceo preistorico dotato di zampe. Una nuova possibilità per gli archeologi e gli scienziati di provare a far luce sui passaggi evolutivi che hanno portato alla nascita dei pesci

Gli scienziati del Mansoura University Vertebrate Paleontology Centre hanno appena annunciato la scoperta di un fossile finora sconosciuto. Risalirebbe a ben 43 milioni di anni fa è apparterrebbe ad un’incredibile specie di cetaceo (ora estinto) dotato di quattro zampe. Questa scoperta aiuterà gli scienziati a formulare nuove ipotesi sul passaggio evolutivo fra gli animali marini a quelli terrestri.

Il ritrovamento è avvenuto fra le rocce del deserto occidentale dell’Egitto – un’area oggi completamente secca, ma un tempo ricoperta dall’acqua. L’animale appartiene alla famiglia dei protocetidi, cetacei preistorici i cui resti sono stati già trovati in Nord America, in Nord Africa e nel subcontinente indiano.

La specie è stata soprannominata Phiomicetus Anubis in onore al dio Anubis, l’antica divinità del pantheon egizio dalla testa di cane, associato ai rituali di mummificazione e alla vita nell’aldilà. Secondo gli esperti che hanno analizzato i resti ritrovati, l’animale era lungo circa 3 metri e pesava attorno ai 600 chili. Si trattava di un predatore che cacciava altri animali.

Purtroppo, nonostante le recenti scoperte fossili, le prime fasi dell’evoluzione dei cetacei in Africa è ancora un mistero per gli scienziati: molto lavoro deve essere ancora fatto per capire come si sia passati da questi primi animali anfibi (quindi dotati di zampe per camminare) a veri e propri cetacei capaci di vivere solo in mare aperto.

Fonte: The Royal Society Publishing

