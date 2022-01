È stato avvistato veramente un branco di lupi vicino al Lago di Cei?

Probabilmente vi sarete imbattuti anche voi in un video in cui si vede di un branco di lupi, accompagnato da didascalie allarmistiche come “Lupi avvistati vicino al Lago di Cei”, “I lupi in Trentino sono in aumento”. La notizia della presunta presenza di una decina di lupi nei pressi del lago del Trentino è ripresa anche dal consigliere provinciale Claudio Cia ed è stata ripresa da diverse testate online. In realtà non è altro che una bufala, l’ennesima che riguarda questi meravigliosi animali, troppo spesso minacciati dall’uomo.

Le fake news sul lupo sono ormai quotidiane.Da un lato la cattiva informazione è alimentata dalla scarsa… Posted by Canis lupus italicus – Lupo appenninico on Tuesday, January 11, 2022

Dov’è stato girato allora il video? Il branco di lupi non è stato immortalato in Italia, bensì al confine tra Bielorussia e Lituania.

Ecco il video originale apparso su YouTube:

E, naturalmente, dopo che la fake news è stata smascherata sia il consigliere provinciale Cia che gli altri quotidiani online hanno cancellato i loro post pubblicati sui social.

Capita sempre più spesso che i lupi vengano presi di mira e rappresentati come un grave pericolo per l’uomo e per altri animali. Com’è tristemente noto, in Trentino purtroppo è ammessa la cattura e l’uccisione dei lupi per “garantire l’incolumità dei cittadini e proteggere il bestiame”.

E notizie false come questa non fanno che alimentare le paure. Ma non bisogna dimenticare che nel nostro Paese il lupo ha rischiato seriamente l’estinzione qualche decennio fa e soltanto grazie all’applicazione di rigide norme di tutela questi animali si sono salvati da quel triste destino, ma restano tutt’ora a rischio. Secondo le stime del WWF, ogni anno tra i 200 e i 500 esemplari muoiono uccisi da fucilate, veleno e trappole o investiti dalle auto. Fake news come quella dell’avvistamento del branco di lupi nei pressi del Lago di Cei non fa altro che alimentare le paure e giustificare misure crudeli nei confronti di questi straordinari animali che meritano il nostro rispetto.

Fonte: YouTube/Facebook

