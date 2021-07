Sulle coste italiane avvistate queste creature che sembrano di plastica trasparente. Non ucciderle, non sono urticanti o pericolose

Avvistate anche sulle coste della Calabria misteriose creature marine che possono assomigliare a meduse, ma gli esperti rassicurano: sono innocue per noi e preziose per l’ambiente.

Sui social stanno diventando virali le immagini e i video di strane creature che, da alcuni giorni, sono state avvistate sulle coste della Calabria. Strani organismi marini che sembrano fatti di plastica trasparente, con la forma di pesci di medie dimensioni e la consistenza delle meduse, ma non sono né l’una né l’altra cosa. Si tratta invece di una specie chiamata tunicato (nome scientifico Salpa Fusiformis).

Invertebrati, trasparenti, si nutrono di fitoplancton e fanno un gran bene all’ecosistema: sono soprannominati i ‘pulitori dal mare’ perché catturano l’anidride carbonica presente nell’acqua e l’accumulano sui fondali, contribuendo così alla salvaguardia dell’ambiente marino e a contrastare gli effetti dell’inquinamento.

Sulle coste calabresi in particolare nelle calde acque dello Ionio questa estate si stanno diffondendo questi organismi… Posted by Calabria News 24 on Saturday, July 10, 2021

(Leggi anche: )

C’è da dire, tuttavia, che trovarli nei nostri mari è piuttosto anomalo: l’habitat naturale di questi animali è l’oceano aperto. Le autorità scientifiche rivolgono comunque un appello ai numerosi bagnanti che ne segnalano la presenza in mare: questi animali non solo sono innocui per l’uomo, ma fanno anche del bene all’ambiente, quindi non bisogna catturarli né ucciderli.

Leggi di più su questi bizzarri animali nel nostro articolo.

Fonte: World Register of Marine Species

Ti consigliamo anche: