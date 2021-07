Patagonia: avvistato raro e stupendo puma su un iceberg alla deriva

In Patagonia un gruppo di turisti ha avuto la fortuna di assistere ad una meraviglia della natura. Mentre si trovavano a bordo di una nave da crociera nelle gelide acque del Lago Argentino, nel Parco Nazionale Los Glaciares, hanno notato una sagoma di un elegante animale: un bellissimo puma, che spiccava tra il bianco-azzurro di un ghiacciaio. Un evento raro e quasi surreale che è stato subito immortalato dai visitatori. Gli incredibili scatti stanno facendo il giro dei social.

Imágenes que nos dejan sin palabras 💙 Un puma fue capturado subiendo a un témpano en el Lago Argentino por el fotógrafo Luis Alejandro Acharez 👏🏻📸 pic.twitter.com/BGgjOXXZGF — Fundación Reforestemos (@Reforestemos_) July 21, 2021

A ricondividere le suggestive immagini persino la vicepresidente dell’Argentina Cristina Ferdandez de Kirchner.

“Queste meraviglie si vedono solo a El Calafate, in Patagonia” scrive su Facebook, come didascalia al video in cui si vede l’elegante felino tra il ghiaccio.

. Estas maravillas solo se ven en El Calafate, Patagonia argentina. Posted by Cristina Fernandez de Kirchner on Wednesday, July 21, 2021

I puma sono abbastanza diffusi in Argentina, ma avvistarli di giorno è piuttosto difficile visto che si tratta di un animale notturno. Ancora più insolito è incontrarlo su un iceberg. Non è chiaro, infatti, come il felino si sia avventurato per arrivare su quel ghiacciaio ma, come ricordano gli esperti, i puma sono abili nuotatori e non avrà avuto grosse difficoltà per arrivare in quel punto.

L’Amministrazione dei parchi nazionali dell’Argentina ha comunicato che l’animale non era a rischio, invitando però le imbarcazioni a mantenersi a debita distanza per non disturbare il felino.

